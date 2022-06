De Waard op WK zwemmen als vierde naar halve finales 50 vlinder

Zwemster Maaike de Waard heeft bij de wereldkampioenschappen langebaan in Boedapest met de vierde tijd de halve finales bereikt op de 50 meter vlinderslag. De Waard kwam uit op 25,92. De snelste was de Chinese Zhang Yufei in 25,39.

Tessa Giele kwam tekort voor een plaats bij de beste zestien. Ze zwom de negentiende tijd: 26,63.

Nyls Korstanje, Thom de Boer en Jesse Puts keren donderdagavond wel terug voor een optreden in de halve finales. Korstanje doet dat op de 100 meter vlinderslag waarin hij in de series uitkwam op 51,97, de vijftiende tijd. De beste tijd kwam op naam van de Hongaar Kristof Milak: 50,68. De Boer en Puts kwamen in actie op de 50 meter vrije slag. De Boer tikte aan na 21,91, de achtste tijd. Puts plaatste zich als vijftiende in 22,09. Hier was de Braziliaan Bruno Fratus de snelste: 21,71.

Donderdagavond komt ook Caspar Corbeau in actie in de finale op de 200 meter schoolslag.