Evenepoel voor het eerst Belgisch kampioen tijdrijden

Wielrenner Remco Evenepoel is voor het eerst Belgisch kampioen tijdrijden bij de profs geworden. Hij klopte titelverdediger Yves Lampaert over een parcours van bijna 35 kilometer met start en aankomst in Gavere. Victor Campenaerts moest genoegen nemen met een derde plaats.

De 22-jarige Evenepoel was 37 seconden sneller dan Lampaert. Campenaerts moest ruim anderhalve minuut toegeven op de winnaar. Evenepoel won zondag ook al de afsluitende tijdrit van de Ronde van Zwitserland.

Lotte Kopecky pakte de Belgische titel tijdrijden bij de vrouwen.