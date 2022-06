Nadal went in demonstratiepartijen aan grastennis

Tennisser Rafael Nadal heeft zich in Londen gemeld om zich voor te bereiden op Wimbledon. Dat doet de 22-voudig grandslamwinnaar door het spelen van enkele demonstratiepartijen. Een voetblessure verhinderde de afgelopen weken dat hij op toernooien uitkwam.

Woensdag kwam de 36-jarige Spanjaard in actie op een grasbaan van de Hurlingham Club in Londen. Hij versloeg de Zwitser Stan Wawrinka in twee sets: 6-2 6-3. Het was voor Nadal zijn eerste partij op gras sinds hij in 2019 in de halve finales verloor van zijn eeuwige rivaal Roger Federer. “Het was een tijdje geleden. Sinds 2019 heb ik niet op gras getennist; eerst vanwege de pandemie, vorig jaar door een blessure. Ik word ook ouder en kan niet zo veel wedstrijden meer spelen. Voor mij is het perfect om in de aanloop naar Wimbledon hier een paar partijen te spelen en nog een beetje het competitiegevoel te krijgen”, vertelde Nadal.

Nadal won dit jaar al de Australian Open en Roland Garros en kan in Londen een volgende stap zetten naar het winnen van de vier grandslamtoernooien in één kalenderjaar. De Australiër Rod Laver deed dat voor het laatst in 1969. Het hoofdtoernooi op Wimbledon begint maandag.

Ook Novak Djokovic, winnaar van de laatste drie edities, kwam in actie op de Hurlingham Club. De Serviër versloeg de Canadees Félix Auger-Aliassime: 6-2 6-1.