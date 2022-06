Serena Williams klaar in Eastbourne door blessure dubbelpartner

Serena Williams zal in voorbereiding op Wimbledon niet meer in actie komen. De Amerikaanse maakte in het dubbeltoernooi van Eastbourne deze week haar rentree na een jaar afwezigheid wegens blessures. Vanwege een knieblessure heeft haar dubbelpartner Ons Jabeur zich teruggetrokken. Met de Tunesische had Williams inmiddels de halve finales bereikt.

Williams (40) gaat in het enkelspel op Wimbledon vanaf maandag op jacht naar haar 24e grandslamtitel, maar heeft dit jaar pas twee officiƫle partijen gespeeld. Dat was ook nog in het dubbelspel, waarin ze met Jabeur woensdag nog te sterk was voor de Japanse Shuko Aoyama en Chan Hao-ching uit Taiwan.

Williams haakte vorig jaar op Wimbledon in de eerste ronde af met een enkelblessure. Daarna meldde ze zich ook af voor de Olympische Spelen. Vanwege een hamstringblessure liet ze ook de US Open aan zich voorbijgaan. Voor Wimbledon, het toernooi dat ze zeven keer won, kreeg Williams een wildcard. In Eastbourne wilde ze ritme opdoen.