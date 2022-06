Van Aert slaat Belgisch kampioenschap over met oog op Tour

Jumbo-Visma-renner Wout van Aert start zondag niet op het Belgische kampioenschap op de weg. De 27-jarige titelverdediger stootte vorig weekend tijdens een training een knie aan zijn stuur en daar had hij de afgelopen dagen nog wat last van. “Als ik de Tour niet in gevaar wil brengen is dit het verstandigste besluit”, aldus Van Aert. De Ronde van Frankrijk begint volgende week vrijdag in Kopenhagen.

De zesvoudig ritwinnaar in de Tour zegt het jammer te vinden dat hij zijn trui niet kan verdedigen. “Ik zou nooit zomaar een Belgisch kampioenschap overslaan. Ik vind het ook jammer dat ik het tijdrijden moet missen omdat het gewoon niet in de planning paste.” De Belgische titel in het tijdrijden is donderdag te verdienen.

Tiesj Benoot, Nathan Van Hooydonck en Tosh Van der Sande komen namens Jumbo-Visma wel in actie op de Belgisch kampioenschappen.