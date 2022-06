Franse Formule 1-coureur Gasly ook volgend jaar bij AlphaTauri

De Franse coureur Pierre Gasly rijdt ook volgend jaar in de Formule 1 voor AlphaTauri. De renstal, die nauw samenwerkt met Red Bull, heeft de 26-jarige Fransman vastgelegd tot eind 2023. Gasly bezorgde AlphaTauri in 2020 de vooralsnog enige overwinning in de Formule 1 door de Grote Prijs van Italië te winnen.

Vorig seizoen eindigde de Fransman als derde in Azerbeidzjan. Dit jaar reed Gasly vooralsnog 16 punten bij elkaar, waarmee hij de elfde plaats in het WK-klassement inneemt. De Fransman reed in totaal 95 grands prix in de Formule 1 en pakte daarin 325 punten. Hij hoopt nog altijd op een terugkeer naar Red Bull, maar bij het topteam liggen Max Verstappen en Sergio Pérez voor langere tijd vast.

Gasly debuteerde in 2017 in de Formule 1 voor de Italiaanse renstal die toen nog Toro Rosso heette. Hij kreeg in 2019 een kans bij Red Bull als teamgenoot van Verstappen, maar het topteam besloot hem al halverwege het seizoen terug te sturen naar Toro Rosso en te vervangen door Alexander Albon. Aan het einde van dat seizoen eindigde Gasly als tweede in de GP van Brazilië.