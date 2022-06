Groenewegen en Matthews kopmannen BikeExchange-Jayco in Tour

De Australische wielerploeg BikeExchange-Jayco gaat met Dylan Groenewegen en Michael Matthews voor ritzeges in de Tour de France. De Nederlandse sprinter won al vier etappes in de Ronde van Frankrijk, Matthews boekte drie ritzeges en veroverde in 2017 de groene trui.

Groenewegen (29) begint volgende week vrijdag in Kopenhagen aan zijn vijfde Tour. De Amsterdammer ontbrak in de laatste twee edities. Groenewegen besloot eind vorig jaar om Jumbo-Visma te verlaten, omdat de Nederlandse ploeg vooral inzet op het winnen van de gele trui. Hij verhuisde naar BikeExchange-Jayco, dat wel een zogeheten sprinttrein voor Groenewegen naar de Tour stuurt.

“Ik kijk uit naar mijn terugkeer in de Tour”, zegt Groenewegen. “Mijn laatste deelname in 2019 was een succes voor me. Ik heb een sterk team om me heen en krijg de best mogelijke steun. Het grote doel is om overwinningen te boeken in de Tour. Ik kijk uit naar de tweede etappe in Denemarken. Als er niet te veel wind staat, kan die rit uitdraaien op een sprint.”

Groenewegen boekte dit jaar in Australische dienst vijf zeges. Hij won etappes in de rondes van Saudi-Arabië, Hongarije en Slovenië en zegevierde in Veenendaal-Veenendaal. De rest van de Tour-ploeg van BikeExchange-Jayco bestaat uit de 37-jarige Nieuw-Zeelander Jack Bauer, de Australiërs Luke Durbridge en debutant Nick Schultz, Luka Mezgec uit Slovenië, de Noor Amund Grøndahl Jansen en Christopher Juul-Jensen uit Denemarken. Durbridge is de meest ervaren Tourrenner uit de ploeg. Hij doet voor de achtste keer mee.

De Tour start met een individuele tijdrit over 13,2 kilometer door Kopenhagen.