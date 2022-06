Nederlanders onderscheiden zich niet in natte vrije training TT

Motorcoureurs Bo Bendsneyder en Zonta van den Goorbergh hebben zich tijdens de eerste en tweede vrije training voor de TT van Assen in de Moto2 niet kunnen onderscheiden. Op beide trainingen op het thuiscircuit bleven de Nederlanders in de achterhoede.

De 16-jarige Van den Goorbergh was in de eerste training van beide Nederlanders de snelste met de vijftiende tijd. De coureur van RW Racing GP gaf iets meer dan 1,2 seconde toe op Aron Canet. Op het door de regen natte circuit kwam de Spanjaard uit op een snelste ronde van 1.46,877.

Bendsneyder gaf iets meer dan 2 seconden toe op Canet, die een kleine drie weken geleden net naast de winst in de GP van Catalonië greep. De 23-jarige Rotterdammer reed de twintigste tijd.

In de tweede training in droge omstandigheden zette Bendsneyder de vijftiende tijd neer met 1.38,275. Dat was 0,882 seconde langzamer dan de Amerikaan Joe Roberts. Van de Goorbergh kwam niet verder dan de 24e tijd met 1.39,295.

In de MotoGP was de Australiër Jack Miller de snelste in de eerste training: 1.42,589. Op zijn Ducati hield hij de Spanjaarden Joan Mir (Suzuki) en Pol Espargaro (Honda) achter zich. Veel rijders namen in de stromende regen geen risico’s. Zo kwam wereldkampioen Fabio Quartararo slechts tot de zeventiende tijd in de dertien rondjes die hij reed. De Fransman is ook de leider in de WK-stand.

Francesco Bagnaia noteerde op de opdrogende baan de beste tijd in de tweede vrije training in de MotoGP. De Italiaan noteerde 1.33,274 en was daarmee sneller dan Aleix Espergaro (1.33,452) en Quartararo (1.33,579). De stewards van de MotoGP zetten later een streep door de tijd van Espargaro omdat hij met een ongeoorloofde spoiler had gereden. Quartararo reed daarom de tweede tijd voor Alex Rins.