Olympisch schaatskampioene Stien Kaiser (84) overleden

Voormalig olympisch en wereldkampioene schaatsen Stien Kaiser is in de nacht van woensdag op donderdag op 84-jarige leeftijd overleden. Kaiser was in 1967 de eerste Nederlandse schaatsster die wereldkampioen allround werd. In 1972 werd ze olympisch kampioen op de 3000 meter.

Kaiser werd geboren op 20 mei 1938 in Delft. In 1964 werd ze op 25-jarige leeftijd voor het eerst Nederlands kampioene allround, de eerste van zes titels.

Ze werd uitgeroepen tot Sportvrouw van het jaar in 1967. Dat jaar had ze de eerste van twee wereldtitels allround bemachtigd. Een jaar later prolongeerde ze die titel. Ze veroverde op de Olympisch Spelen van 1972 in Sapporo goud op de 3000 meter en zilver op de 1500 meter. Vier jaar eerder op de Spelen van Grenoble had ze op beide afstanden brons behaald.

“Een groot verlies voor de schaatssport in Nederland”, reageert Herman de Haan, directeur-bestuurder van de KNSB op schaatsen.nl op het nieuws. “Stien is een icoon van het vrouwenschaatsen die de emancipatie van vrouwen in de sport heeft bevorderd door haar prestaties en door wie ze was. Ik heb mooie herinneringen aan haar. Als 8-jarig respectievelijk 12-jarig ventje zag ik haar op televisie medailles winnen in Grenoble en Sapporo. In zwart-wit.”

Kaiser was na Carrie Geijssen en Ans Schut, die in 1968 goud wonnen in Grenoble, de derde Nederlandse langebaanschaatsster die olympisch kampioen werd. Dat deed ze onder de naam Stien Baas-Kaiser. De toen 33-jarige Zuid-Hollandse won op de 3000 meter met 6,5 seconden voorsprong op de Amerikaanse Dianne Holum en ruim 7 seconden op Atje Keulen-Deelstra.

Met Geijssen en Schut had Kaiser in de jaren zestig een groot aandeel in de ontwikkeling van het schaatsen voor vrouwen in Nederland. Met haar wereldtitel allround in 1967 in Deventer nam Kaiser sportieve revanche nadat ze drie jaar eerder was gepasseerd voor de Olympische Spelen van Innsbruck. Een jaar later op de WK allround in Helsinki voerde Kaiser een Nederlands podium aan met Schut als tweede en Geijssen als derde.