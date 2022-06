Schippers pakt op 100 meter nipt haar zevende nationale titel

Atlete Dafne Schippers heeft met miniem verschil haar zevende nationale titel op de 100 meter gepakt. In de finale op de NK in Apeldoorn ging Zoë Sedney lange tijd aan de leiding, maar de finish van Schippers was beter. Schippers kwam tot een tijd van 11,29. Dat was 3 honderdsten van een seconde sneller dan Sedney. Naomi Sedney werd derde (11,36).

Bij de mannen ging de titel op de 100 meter naar Raphael Bouju, die in het tweede deel van de race eveneens een achterstand goedmaakte. Zijn tijd van 10,27 was een verbetering van zijn persoonlijk record van 10,35. Het eerste deel van de race ging Joris van Gool aan de leiding, maar vlak voor de finish ging Bouju hem voorbij. De tijd van Van Gool was 10,30. Hensley Paulina werd derde in 10,39.