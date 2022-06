Tennisster Halep raakt vlak voor Wimbledon geblesseerd

De Roemeense tennisster Simona Halep heeft kort voor Wimbledon een blessure opgelopen. De voormalig nummer 1 van de wereld meldde zich vanwege nekklachten af voor het duel met Bianca Andreescu in de halve finales van het WTA-toernooi in Bad Homburg. De Canadese, die in de kwartfinales de als eerste geplaatste Daria Kasatkina uit Rusland uitschakelde, kreeg daardoor een vrije doortocht naar de finale op het Duitse gras.

Halep had de laatste vier bereikt met een overtuigende zege op de Amerikaanse Amanda Anisimova (6-2 6-1). De 30-jarige Roemeense, als vierde geplaatst, bleek vrijdag echter niet fit genoeg om aan te treden tegen Andreescu.

Bij de loting voor Wimbledon werd Halep in de eerste ronde gekoppeld aan Karolina Muchová uit Tsjechië. De Roemeense won het grandslamtoernooi op het Engelse gras in 2019. Een jaar eerder zegevierde ze op Roland Garros.