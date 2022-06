Tennisster Rus begint Wimbledon tegen Amerikaanse qualifier

Tennisster Arantxa Rus neemt het in de eerste ronde van Wimbledon op tegen de Amerikaanse qualifier Catherine Harrison. Bij de loting werd de enige Nederlandse in het vrouwentoernooi gekoppeld aan de 28-jarige nummer 264 van de wereld, die via de kwalificaties het hoofdtoernooi haalde. Rus (31) staat op de 86e plaats van de mondiale ranglijst en is daarom rechtstreeks toegelaten.

De nummer 1 van de wereld, Iga Swiatek, treft de Kroatische qualifier Jana Fett in de openingsronde. De Poolse won enkele weken geleden Roland Garros en is al 35 partijen op rij ongeslagen, een evenaring van het record uit 2000 van de Amerikaanse Venus Williams. Bij winst op Fett krijgt Swiatek het record alleen in handen. De 21-jarige Poolse meldde zich begin deze maand na winst van Roland Garros vanwege schouderklachten af voor het grastoernooi van Berlijn. Swiatek begint daarom zonder ritme op gras aan Wimbledon.

Serena Williams neemt het bij haar rentree in het enkelspel op tegen Harmony Tan uit Frankrijk. De 40-jarige Amerikaanse doet met een wildcard mee aan het grandslamtoernooi dat ze zeven keer won, voor het laatst in 2016. Williams maakte deze week op het gras in Eastbourne in het dubbelspel haar rentree na een jaar afwezigheid. Ze speelde vorig jaar op Wimbledon haar laatste partij in het enkelspel. Ze gaf toen op vanwege een enkelblessure en kreeg later te maken met een hamstringblessure. De 23-voudig grandslamkampioene vervolgt in Londen haar jacht op het record van Margaret Court, die 24 grandslamtitels pakte.

Vier Nederlandse tennissters probeerden deze week via de kwalificaties Wimbledon te bereiken, maar ze werden allemaal uitgeschakeld. Lesley Pattinama-Kerkhove strandde donderdag als laatste, in de derde en laatste kwalificatieronde.

Wimbledon begint maandag.