Tennistoernooi Rotterdam heet voortaan ABN AMRO Open

Het tennistoernooi van Rotterdam krijgt een nieuwe naam. De vijftigste editie van het ATP 500-toernooi wordt in februari 2023 gehouden als ABN AMRO Open. Ook het gelijktijdig gehouden rolstoeltennistoernooi gaat verder onder deze titel.

Voorheen stond het door Richard Krajicek geleide tennisevenement bekend onder de naam ABN AMRO World Tennis Tournament. De oud-tennisser zegt met de naamswijziging het “open karakter” nog meer onder de aandacht te brengen.

“We hebben in de afgelopen jaren uitgebreid onderzoek gedaan naar de betekenis van het toernooi voor sportfans in Nederland”, legt Krajicek uit. “Hier kwamen mooie inzichten naar voren. Naast de unieke combinatie van toptennis en toprolstoeltennis springen met name alle aanvullende activiteiten bij het toernooi eruit. Het is een sportevenement waar iedereen zich welkom voelt. Dit open karakter willen we nog meer benadrukken.”

ABN AMRO Open is de derde naam voor het toernooi dat in 1974 begon als ABN Toernooi. De vijftigste editie wordt gehouden van 11 tot en met 19 februari.