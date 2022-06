Van de Zandschulp treft 40-jarige López in eerste ronde Wimbledon

Tennisser Botic van de Zandschulp treft in de eerste ronde van Wimbledon de Spaanse veteraan Feliciano López, de nummer 214 van de wereldranglijst. Dit heeft de loting voor het grandslamtoernooi in Londen uitgewezen.

Tim van Rijthoven, die een wildcard kreeg voor Wimbledon na zijn toernooizege in Rosmalen, begint in de eerste ronde tegen de Argentijn Federico Delbonis, de nummer 85 van de wereld. Tallon Griekspoor treft de mondiale nummer 62, Fabio Fognini uit Italië.

Van de Zandschulp is op Wimbledon als 21e geplaatst en zit in het onderste deel van het speelschema. Zijn Spaanse tegenstander doet voor de 81e keer mee aan een grandslamtoernooi. López evenaart daarmee het record van de Zwitser Roger Federer. Zijn debuut was in 2001 op Roland Garros. De Spanjaard verloor begin deze week tijdens het ATP-toernooi van Mallorca in de eerste ronde van Griekspoor.

Griekspoor en Fognini stonden begin dit jaar ook al tegenover elkaar in de eerste ronde van de Australian Open. De 25-jarige Nederlander won toen in drie sets van de Italiaan. In de tweede ronde van Wimbledon kan de huidige nummer 53 van de wereld de als vijfde geplaatste Spanjaard Carlos Alcaraz treffen. Zowel Griekspoor als Van Rijthoven zit in het bovenste deel van het speelschema.

Bij afwezigheid van de huidige nummer 1 van de wereld, de Rus Daniil Medvedev, is titelverdediger Novak Djokovic als eerste geplaatst. De Serviër neemt het in de eerste ronde op tegen de 24-jarige Zuid-Koreaan Soon-woo Kwon. Wimbledon weert alle tennissers uit Rusland en Belarus vanwege de oorlog in Oekraïne. Als gevolg daarvan besloten de ATP en WTA om geen punten voor de wereldranglijst toe te kennen op het Engelse grastoernooi.

De Spanjaard Rafael Nadal, 22-voudig grandslamkampioen, treft in de eerste ronde de Argentijn Francisco Cerúndolo. Bij de mannen ontbreekt naast Medvedev ook Alexander Zverev. De Duitse nummer 2 van de wereld heeft een enkelblessure.