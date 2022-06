Wielrenster Vollering voor Tour alleen nog in dienende rol op NK

Demi Vollering keert zaterdag tijdens het NK wielrennen terug in de koers na een maand zonder competitie. Met slechts twee ploeggenotes wordt nieuw succes voor SD Worx op de VAM-berg een hele klus.

Namens die ploeg veroverde Amy Pieters vorig jaar de titel. Zij zit thuis, herstellende van een zwaar trainingsongeval waarna ze maanden in coma lag. “Het is een groot doel om de trui in de ploeg te houden”, zei Vollering vrijdag tijdens een bijeenkomst bij voormalig hoofdsponsor Boels.

Daarin keek ze vooral uit naar de Tour de France, haar hoofddoel later deze zomer. Het NK in Drenthe is haar enige koers tussen de door haar in mei gewonnen Ronde van Burgos en de eerste editie van de Tour voor vrouwen in jaren. De Giro, die over een kleine week begint, laat Vollering schieten.

Vollering ziet voor zichzelf weinig kansen op het parcours waarin de VAM-berg van twee verschillende kanten zestien keer moet worden beklommen. De 25-jarige renster, opgegroeid in Berkel en Rodenrijs, is rond haar woonplaats bij het Zwitserse Basel zwaarder gewend en beschouwt het NK-parcours als vlak. “Lonneke Uneken is in goede vorm en Chantal van den Broek-Blaak kan hier ook goed uit de voeten. Ik hoop vooral dat ik voor hen iets kan betekenen. Ik denk niet dat het een parcours is voor mij, maar we gaan er alles aan doen om die trui te behouden.”

Lorena Wiebes geldt als een van de topfavorieten. De renster van DSM liet eerder dit jaar in de Ronde van Drenthe al zien dat de VAM-berg voor haar geen probleem hoeft te zijn. “Je moet haar eigenlijk kwijt zien te raken”, aldus Vollering. “Maar ik weet eerlijk gezegd niet of dat daar kan lukken.”