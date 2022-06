Zwemster De Waard op WK buiten medailles op 50 meter vlinderslag

Maaike de Waard is bij de wereldkampioenschappen langebaanzwemmen in Boedapest als achtste geëindigd op de 50 meter vlinderslag. De 25-jarige zwemster tikte aan in 25,85 en bleef daarmee een halve seconde verwijderd van een medaille.

Het goud ging naar de Zweedse Sarah Sjöström. Ze was met 24,95 sneller dan Melanie Henique uit Frankrijk (25,31) en de Chinese Yufei Zhang (25,32).

De Waard was met 25,85 iets langzamer dan de 25,75 van donderdag in de halve finales. Dat was voor haar een persoonlijk record.