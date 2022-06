Bagnaia pakt pole in MotoGP bij TT Assen in circuitrecord

De Italiaanse wegracer Francesco Bagnaia heeft bij de TT van Assen de pole gepakt in de MotoGP. De rijder van het fabrieksteam van Ducati stuurde zijn rode machine in de kwalificatie naar de beste tijd. De 1.31,504 was ook een circuitrecord. Het was al de vierde pole van dit jaar voor Bagnaia.

Regerend wereldkampioen én kampioenschapsleider Fabio Quartararo noteerde de tweede tijd. De Franse coureur van Yamaha dook met zijn tijd van 1.31,620 ook onder het oude baanrecord, dat met 1.31,814 op naam stond van Maverick Viñales uit Spanje.

De Spanjaard Jorge Martin (Ducati) maakte de voorste startrij compleet. Hij zette met 1.31,708 de derde tijd neer.

De start van de koningsklasse in de 91e editie van de Dutch TT is zondag om 14.00 uur.