Bendsneyder verrast bij TT met derde tijd in training Moto2

Motorracer Bo Bendsneyder heeft zich bij de TT van Assen in de derde vrije training van de Moto2 onderscheiden met de derde tijd. De Rotterdammer noteerde 1.37,226 en was slechts 0,111 seconde langzamer dan de Spanjaard Augusto Fernández, die de snelste was in 1.37,115. Een andere Spanjaard, Albert Arenas, klokte de tweede tijd (1.37,180).

Bendsneyder reed een van zijn beste trainingen van dit seizoen en hij verzekerde zich van een rechtstreekse plek in de tweede kwalificatierace (Q2) later op zaterdag, waarin de startposities worden bepaald voor de race van zondag.

Zonta van den Goorbergh zette de 23e tijd neer. Hij gaf ruim 1,3 seconde toe op Fernández. Het 16-jarige Nederlandse racetalent zal nog moeten uitkomen in de eerste kwalificatiesessie (Q1). De beste vier van die sessie mogen ook meedoen aan Q2.