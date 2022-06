Klaver sprint bij NK atletiek onder WK-limiet 200 meter

Atlete Lieke Klaver heeft bij de NK atletiek in Apeldoorn voldaan aan de limiet voor de WK op de 200 meter. Ze snelde in de halve finales naar een tijd van 22,71 seconden, ruim onder de vereiste 22,80 voor deelname aan de mondiale titelstrijd volgende maand in het Amerikaanse Eugene.

Klaver had zich al geplaatst voor de WK op de 400 meter. Die afstand slaat ze over bij de nationale titelstrijd.

Femke Bol, specialiste op de 400 meter horden, plaatste zich met de tweede tijd voor de finale van de 200 meter. Ze won haar heat in 23,00 seconden, waarbij de Amersfoortse atlete een fikse tegenwind moest trotseren. Jamile Samuel noteerde met 23,18 de derde tijd in de halve finales.

De finale van de 200 meter is zondag.