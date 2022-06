Tennisser Djokovic laat zich niet vaccineren voor US Open

Tennisser Novak Djokovic laat zich niet vaccineren om aan de US Open te kunnen deelnemen. “Het is aan de Amerikaanse regering om een beslissing te nemen over het toelaten van mensen zonder vaccinatie tegen het coronavirus”, zei de Serviër vlak voor de start van Wimbledon.

De US Open gaan eind augustus van start. Niet gevaccineerde reizigers zijn op dit moment nog niet welkom in de Verenigde Staten. Djokovic kon begin dit jaar zijn titel op de Australian Open niet verdedigen omdat hij niet gevaccineerd was. De nummer drie van de wereldranglijst is als eerste geplaatst op Wimbledon, het grastoernooi dat maandag van start gaat.

Daniil Medvedev, de Russische nummer 1 van de wereldranglijst, mag niet aan Wimbledon deelnemen. De organisatie van het belangrijkste grastoernooi van het jaar weert alle tennissers uit Rusland en Belarus vanwege de oorlog in Oekraïne. Als gevolg daarvan besloten de ATP en WTA om geen punten voor de wereldranglijst toe te kennen op het Engelse grastoernooi. Ook Alexander Zverev, de nummer 2 van de wereld, ontbreekt op Wimbledon. De Duitser heeft een enkelblessure.