Tennisster Kvitova met titel in Eastbourne naar Wimbledon

Tennisster Petra Kvitova heeft in de aanloop naar Wimbledon het grastoernooi van Eastbourne gewonnen. De 32-jarige Tsjechische versloeg in de finale titelverdedigster Jelena Ostapenko uit Letland in twee sets: 6-3 6-2. Kvitova, de nummer 31 van de wereld, begint komende week in Londen aan het grandslamtoernooi dat ze in 2011 en 2014 won.

De voormalige nummer 2 van de wereld bereikte in Eastbourne voor het eerst dit jaar de finale op de WTA Tour. Op haar favoriete ondergrond was Kvitova daarin veel te sterk voor Ostapenko, de mondiale nummer 14. De 25-jarige Letse zegevierde vorig jaar in Eastbourne.

In de eerste ronde van Wimbledon neemt de Tsjechische het op tegen Jasmine Paolini uit Italiƫ. Vorig jaar verloor Kvitova in de openingsronde van de Amerikaanse Sloane Stephens.