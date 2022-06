Turner Hagenaar wint Nederlandse meerkamptitel in Ahoy

Turner Jordi Hagenaar van O&O Zwijndrecht heeft in Ahoy de Nederlandse meerkamptitel gewonnen. Hagenaar kwam na een foutloze meerkamp tot een totaal van 80,150 punten.

Jermain Gr├╝nberg van Flik-Flak Den Bosch, die bij zijn afsprong van ringen een val incasseerde, eindigde met 78,850 punten op de tweede plaats. Het brons ging naar Martijn de Veer van O&O. Hij kwam tot 78,150 punten.

Hagenaar volgt Casimir Schmidt op als Nederlands kampioen op de meerkamp. Schmidt pakte de titel bij de vorige NK in 2019. Hij kwam zaterdag niet in actie in Ahoy. Schmidt werd vorige week geopereerd aan zijn linkerenkel en moet daardoor onder meer de NK en de EK overslaan. Ook Bart Deurloo, de winnaar van de meerkamp in 2012, 2014, 2016, 2017 en 2018, verscheen niet aan de start.

Zaterdagavond strijden de Nederlandse turnsters in Rotterdam om de meerkamptitel. Zondag staan de toestelfinales voor de mannen en vrouwen op het programma. Daarbij komen de beste zes turners en turnsters per toestel in actie.