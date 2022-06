Turner Schmidt denkt na operatie vooral aan teambelang

Turner Casimir Schmidt kan zaterdag zijn Nederlandse meerkamptitel niet verdedigen. Schmidt, die in 2019 tijdens de laatste NK in Ahoy de beste allrounder was, werd vorige week geopereerd aan zijn linkerenkel. Door de blessure moet hij ook de EK in augustus aan zich voorbij laten gaan.

Schmidt kampt al sinds oktober vorig jaar met enkelproblemen. Destijds raakte hij bij een training bij de WK in Japan geblesseerd aan zijn enkel en schouder en moest hij afhaken in de titelstrijd. “De enkelpijn leek eerst weg te zijn, maar uiteindelijk bleef het toch een beetje irriteren. Ik heb toch weer een MRI laten maken. Binnen in de enkel bleek het toch niet helemaal zoals het hoort”, zei Schmidt in aanloop naar de Nederlandse titelstrijd, waarbij hij dit weekend als toeschouwer aanwezig is.

De blessure bleek te verhelpen met een operatie, maar daar moest de 26-jarige Schmidt wel even over nadenken. “Lang twijfelde ik of ik de operatie voor of na de EK in M√ľnchen wilde doen. De mogelijkheid was om alsnog voor de EK te gaan en dan bijvoorbeeld vloer en sprong over te slaan, maar ik merkte dat mijn enkel ook steeds meer zeer deed met bijvoorbeeld afsprongen van voltige. En dat zorgt niet eens voor veel impact op de enkel.”

“Uiteindelijk heeft het team het meest aan me als ik volgend jaar zo goed mogelijk ben. Als ik dat wil zijn, dan moest ik die operatie zo snel mogelijk laten doen. Lastig was die keuze wel. De grootste beweegreden om het niet te doen was omdat ik er ook dit jaar voor het team wilde zijn. Ik dacht: ik laat ze in de steek. Maar iedereen zegt dat dat niet waar is.”

Schmidt hoopt later dit jaar te kunnen deelnemen aan de WK in Liverpool, maar legt de focus voornamelijk op een volledig herstel. “In eerste instantie moet het team bij de EK de top 13 halen als we dit jaar met een team naar de WK willen. Als dat lukt, wordt het een race tegen de klok of ik het ga halen”, zegt hij. “Het is een klein doeltje. Mocht het lukken dan zou het mooi meegenomen zijn. Maar ik ga niet haasten. Als het niet meezit ga ik niet voor de WK dit jaar, maar gewoon voor de EK van volgend jaar. Daar wil ik op mijn top zijn.”

In 2023 staat immers olympische kwalificatie op het spel. “Bij de EK (in 2023) is het heel belangrijk om de top 13 te halen. Als dat niet lukt, is het teamverhaal al over. Dan gaan we niet met een team naar de WK en dus zeker ook niet als team naar de Olympische Spelen in Parijs.”