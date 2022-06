Wielrenster Markus wint nationale titel op de weg

Riejanne Markus heeft de Nederlandse titel op de weg veroverd. De 27-jarige wielrenster van Jumbo-Visma klopte Shirin van Anrooij in een sprint bovenop de VAM-berg in Drenthe. Markus beloonde het sterke optreden van haar ploeg die de koers maakte. Haar ploeggenote Marianne Vos was ook lang in de aanval, maar werd zo’n 20 kilometer voor de finish achterhaald door een uitgedund peloton. Lorena Wiebes eindigde op 7 seconden als derde.

Markus is de opvolgster van Amy Pieters, die vorig jaar solo aankwam bovenop de VAM-berg in Wijster. Pieters liep eind december bij een trainingsongeluk in Spanje zwaar hersenletsel op. Ze moest een operatie ondergaan en lag maandenlang in coma. De wielrenster kan momenteel niet praten en zit in een rolstoel.