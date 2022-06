Bagnaia na zege in TT: eindelijk laten zien hoe sterk ik ben

De zege in de TT van Assen kwam als geroepen voor Francesco Bagnaia. De laatste twee races in de MotoGP viel hij uit, dus de coureur van Ducati smachtte naar een succesje. “Ik moest wel even wennen, want ik reed 24 rondes langer aan de leiding dan in mijn vorige race”, zei de Italiaan aan de finish. Die vorige race was een week geleden de Grote Prijs van Duitsland, waarin hij na twee rondjes al naast de baan lag.

“Ik ben onbeschrijflijk blij met deze overwinning. De twee races hiervoor waren moeilijk te verteren. Ik was wel degelijk competitief, maar kon dat niet belonen met een resultaat. Hier in Assen heb ik laten zien hoe sterk ik ben”, zei Bagnaia, die vorig jaar als tweede eindigde in het wereldkampioenschap.

Het was een lange race, vond hij. Bagnaia leidde van start tot finish en moest 26 ronden lang de concurrentie van zich af zien te houden. “Ik moet zeggen dat het team fantastisch werk heeft gedaan; de motor was snel en goed. Op een gegeven moment begon het een beetje te regenen en was ik even bang dat het gevolgen zou hebben, maar ik kon de race uiteindelijk goed afmaken.”