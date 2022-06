Bagnaia van pole in TT Assen, Bendsneyder vanaf plek 8 in Moto2

De Italiaan Francesco Bagnaia start van poleposition in het klapstuk van de 91e TT in Assen, de race in de MotoGP. De motorracer reed zaterdag in de kwalificaties op zijn Ducati de snelste ronde ooit op het circuit in Drenthe.

Naast hem op de eerste startrij staat regerend wereldkampioen Fabio Quartararo. De Fransman van Yahama won de laatste twee grands prix (Cataloniƫ en Duitsland) en aast in Assen op zijn derde zege op rij. De race in de koningsklasse begint om 14.00 uur.

In de Moto2-klasse zijn de ogen gericht op Bo Bendsneyder. De Rotterdammer wist de achtste startplaats te bemachtigen. De pas 16-jarige debutant Zonta van den Goorbergh vertrekt vanaf de 21e positie.

De TT begint om 11.00 uur met de race in de lichte klasse Moto3. De Japanner Ayumu Sasaki start in deze race van poleposition.

Bij het motorsportevenement, dat in 2020 vanwege corona werd geschrapt en vorig jaar in een uitgeklede versie werd gehouden, gelden dit jaar geen beperkingen meer. De organisatie verwacht zondag 105.000 toeschouwers.