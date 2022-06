Bendsneyder sluit sterk optreden af met vijfde plaats in TT Assen

Bo Bendsneyder heeft een sterk optreden in de TT van Assen niet kunnen bekronen met een plek op het podium. De Nederlandse motorcoureur lag halverwege de race in de Moto2 op de derde plaats, maar hij kon die plek ondanks de aanmoedigingen van de 100.000 toeschouwers niet vasthouden. Bendsneyder eindigde wel knap als vijfde en dat is zijn beste resultaat van dit seizoen.

De 16-jarige Zonta van den Goorbergh eindigde bij zijn debuut in Assen als achttiende. De Spanjaard Augusto Fernández won de race, voor de Japanner Ai Ogura en de Brit Jake Dixon.

De 23-jarige Bendsneyder had bepaald geen goede start. Hij begon als achtste, maar raakte in de eerst bocht in de verdrukking en moest even uitwijken. Na de eerste ronde lag hij tiende. Het vervolg was echter goed, want de Rotterdammer wist in rap tempo op te rukken naar de zesde plaats en nestelde zich in de kopgroep. De coureur van Pertamina Mandalika nam na een paar gewaagde inhaalacties zelfs de derde plaats in.

Het podium lonkte en het publiek werd steeds enthousiaster, maar Bendsneyder had te maken met concurrenten die van achteren kwamen opzetten. Onder hen de Italiaan Celestino Vietti, die als leider in het kampioenschap aan de race was begonnen en de Nederlander naar de zesde plaats terugdrong.

In de slotfase nam Fernández vooraan afstand van de rest, met zijn landgenoot Albert Arenas in zijn kielzog. Arena crashte in de voorlaatste ronde, waarna Fernández naar zijn derde zege van dit seizoen en zijn tweede op rij reed. Bendsneyder schoof door het late uitvallen van Arenas op naar de vijfde plaats.

In het kampioenschap kwam Fernández op gelijke hoogte met Vietti. Beide coureurs hebben 146 punten.