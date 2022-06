Brons voor Van der Ven/Schloesser in wereldbeker handboogschieten

Handboogschutters Rick van der Ven en Gaby Schloesser hebben in de wereldbekerwedstrijd in Parijs brons gehaald als gemengd recurveteam. In de wedstrijd om de derde plaats was het duo met 6-0 te sterk voor Sloveniƫ. Van der Ven en Schloesser pakten dit seizoen ook brons in de wereldbeker in Zuid-Korea en werden eerder deze maand Europees kampioen op dit onderdeel.

Het Nederlandse duo verloor in de halve finale met 5-3 van de Verenigde Staten, waardoor brons het hoogst haalbare was. Die medaille werd de enige voor Nederland in Parijs.