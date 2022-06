Drie titels voor turnster Visser op finaledag NK

Turnster Naomi Visser heeft op de finaledag van de NK turnen in Rotterdam nog drie titels gepakt. Visser, die zaterdag ook al de beste was in de meerkamp, veroverde goud op brug (13,800), balk (13,300) en vloer (12,950). Jordi Hagenaar was bij de mannen goed voor twee gouden medailles.

Hagenaar, die zaterdag de Nederlandse meerkamptitel greep, turnde zondag naar goud aan ringen (13,200) en op voltige (13,300). Op dat laatste toestel eindigde hij nipt voor Frank Rijken (13,250). Loran de Munck, die zaterdag tijdens de kwalificaties met 14,800 nog de beste was op voltige, kwam na fouten in zijn oefening niet verder dan plek vier (12,650).

Rick Jacobs was met 13,500 punten de beste op het onderdeel vloer. Jermain Gr├╝nberg won aan brug (13,900). Yazz Ramsahai greep met 13,467 de Nederlandse titel op het onderdeel rekstok.

Debutante Mara Slippens won bij de vrouwen de Nederlandse titel op sprong (12,916), Max Doppelbauer won dat onderdeel bij de mannen (12,525).

Bij het trampolinespringen grepen Milco Abrahams (57,430) en Niamh Slattery (51,340) zondag de Nederlandse titels bij het individueel springen.