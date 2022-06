Gecrashte WK-leider Quartararo baalt van ‘beginnersfout’ in TT

Fabio Quartararo was vorig jaar nog de held van Assen na een superieure zege in de TT, in de editie van zondag viel de regerend wereldkampioen in de MotoGP uit de toon met een knullig optreden. Hij crashte twee keer en viel voortijdig uit.

De eerste crash was in ronde vijf, toen hij onderuit ging na een mislukte inhaalpoging bij de Spanjaard Aleix Espargar√≥. “Ik maakte een beginnersfout. Ik nam te veel risico en viel aan alsof het de laatste bocht in de race was. Dat zijn stomme fouten. Ik leer er weer van, maar je moet nooit aanvallen in de vijfde ronde alsof het de laatste ronde is”, lichtte de Fransman uit het fabrieksteam van Yamaha toe.

Quartararo hervatte na die schuiver de race, maar voelde dat er iets mis was met zijn motor. Hij reed de pitsstraat in, maar was even later weer terug op het circuit. “Ik denk dat er een probleem was met de tractie, maar het team zei me dat ik door moest gaan. Het kon gaan regenen, kreeg ik te horen. Het was niet mijn beslissing. Ik lag ook al een ronde achter, dus wat had ik nog kunnen doen?”

Enkele ronden later ging het alsnog mis. Hij raakte bij het uitkomen van de Strubben de controle kwijt over zijn Yamaha en vloog over het stuur van de machine tegen het asfalt. Het gevolg was een uitvalbeurt en een nulscore. Quartararo behield desondanks de leiding in het kampioenschap. “Ik heb geen antwoord op de vraag wie nu mijn belangrijkste rivaal is. Elke race vecht ik weer tegen een andere tegenstander; het niveau is heel hoog en ik denk dat er wel vijf of zes titelkandidaten zijn.”