Hockeyers winnen ook in laatste Pro League-duel van Spanje

De Nederlandse hockeyers hebben ook het laatste duel in de Pro League gewonnen. De ploeg van bondscoach Jeroen Delmee, die al zeker was van de titel, was met 4-1 te sterk voor Spanje. Na 22 minuten stond het al 3-0. Zaterdag verloor Spanje, onder leiding van oud-bondscoach van Oranje Max Caldas, al met 4-3 in Den Bosch.

Thijs van Dam opende de score na 13 minuten door hard door het midden raak te schieten. In het tweede kwart bezorgden Jaïr van der Horst en Floris Wortelboer Oranje een comfortabelere marge. Terrance Pieters zorgde voor de 4-0, Borja Lacalle bepaalde namens Spanje de eindstand.

Oranje eindigde deze editie van de Pro League met 42 punten, 7 meer dan nummer 2 België. 12 van de 16 wedstrijden werden gewonnen en alleen Duitsland versloeg Oranje. Spanje eindigde als zevende van de negen landen.