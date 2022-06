Judoka Meyer pakt zilver, Van ’t End en Korrel derde in Mongolië

Judoka Roy Meyer heeft op de slotdag van de Grand Slam in Ulaanbaatar zilver gepakt in de klasse +100 kilogram. De Bredanaar verloor in de finale van de Rus Inal Tasojev. Voor Noël van ’t End (-90 kg) en Michael Korrel (-100 kg) waren er bronzen medailles in de hoofdstad van Mongolië. Daarmee kwam het totaal aantal medailles voor Nederland op vier. Zaterdag had Frank de Wit al het brons gepakt in de klasse tot 81 kilogram.

Meyer (31) had in de halve finales Hyoga Ota verslagen, de Japanner die kort ervoor Jur Spijkers had uitgeschakeld. Europees kampioen Spijkers bleef daarna steken in de herkansingen. Meyer liet zich door Tasojev verrassen door een snelle ippon.

Van ’t End verloor in de halve finales van de Oezbeek Davlat Bobonov, maar slaagde er in de strijd om het brons in de Kirgiziër Erlan Sjerov in de golden score op drie straffen te zetten. Korrel, net als Spijkers regerend Europees kampioen, werd in de halve finales verrast door een snelle aanval van wereldranglijstaanvoerder Jorge Fonseca uit Portugal. Ook Korrel herpakte zich en zette de Japanner Kentaro Iida gecontroleerd op drie straffen.

Voor Simeon Catharina (-100kg) en Jesper Smink (-90 kg) eindigde het toernooi in de tweede ronde.