Nederlandse golfers zakken op slotdag in München weg uit top

De Nederlandse golfers zijn op de slotdag van het BMW International Open in München weggezakt uit de top van de ranglijst. Darius van Driel eindigde na een dag van 72 slagen op de gedeelde tiende plek, nadat hij de dag was begonnen als vierde. Daan Huizing, die na twee van de vier dagen nog derde stond, sloot het toernooi af als 36e door zondag in 74 slagen rond te gaan. Wil Besseling kende ook een mindere dag en zakte naar de 26e plaats.

De Belg Thomas Pieters en Li Haotong uit China moesten in een play-off bepalen wie de winnaar van het toernooi op Golfclub Eichenried in München werd, omdat zij na vier ronden op precies hetzelfde aantal slagen stonden (266). De Chinees had daarin de minste slagen nodig en kroonde zich tot winnaar.

Van Driel eindigde op een totaal van 273, Besseling op 277 en Huizing op 279.