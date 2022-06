Sydney McLaughlin loopt nieuw wereldrecord op 400 meter horden

Hordenloopster Sydney McLaughlin heeft zaterdagavond op de Amerikaanse atletiekkampioenschappen in Eugene haar eigen wereldrecord op de 400 meter verbeterd. McLaughlin zette in de finale een tijd neer van 51,41 seconden. Daarmee was ze een vijfhonderdste seconde sneller dan het wereldrecord dat ze vorig jaar liep op de Olympische Spelen in Tokio. Toen racete ze in 51,46 seconden naar het goud.

Britton Wilson finishte als tweede, met een tijd van 53,08 seconden. De derde plaats ging naar Shamier Little (53,92).