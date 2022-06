Wielrenners Cavendish en Sagan rijden naar nationale titel

Mark Cavendish is Brits kampioen op de weg geworden. De 37-jarige wielrenner van Quick-Step Alpha Vinyl won in de nationale titelstrijd de sprint van een groepje vluchters na een zware koers van 201 kilometer in het Schotse Castle Douglas. Hij bleef medevluchters Samuel Watson en Alexandar Richardson in de sprint voor.

Het is voor ‘Cav’ de tweede nationale titel op de weg. Hij won die eerder in 2013, toen de kampioenschappen eveneens in Schotland werden gehouden.

Teamgenoot Florian Sénéchal bij de Belgische ploeg veroverde de nationale titel in Frankrijk. De wielrenner klopte na 240 kilometer in Cholet onder anderen Anthony Turgis en Axel Zingle. Wereldkampioen Julian Alaphilippe, ook van Quick-Step Alpha Vinyl, maakte zijn rentree na een revalidatie vanwege een zware val in Luik-Bastenaken-Luik in april. Hij eindigde als dertiende.

Peter Sagan werd voor de achtste keer bij de profs kampioen van Slowakije in de wegwedstrijd. De 32-jarige wielrenner van TotalEnergies moest een week geleden nog de laatste rit in de Ronde van Zwitserland laten schieten vanwege een coronabesmetting. Hij kon weer van start gaan en won met ruime voorsprong.

Filippo Zana pakte de nationale trui in Italië. De 23-jarige renner van Bardiani CSF Faizanè klopte Lorenzo Rota en Samuele Battistella. Regerend wereldkampioene Elisa Balsamo won ook de nationale trui.

In Spanje werd de jonge Carlos Rodrígeuz nationaal kampioen. De 21-jarige wielrenner van Ineos kwam solo aan na 186,1 kilometer. Jesús Herrada en Alex Aranburu werden op 51 seconden tweede en derde.