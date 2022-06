Colombiaanse klimmer Quintana kopman Arkéa-Samsic in Tour

Met de Colombiaanse klimmer Nairo Quintana hoopt de Franse wielerploeg Arkéa-Samsic zo hoog mogelijk te eindigen in de Tour de France. De 32-jarige Quintana is de kopman van de procontinentale ploeg die een wildcard heeft gekregen voor de Ronde van Frankrijk. Quintana eindigde al drie keer op het podium in de Tour, maar stond in Parijs nog nooit op de hoogste trede.

De klimmer eindigde in 2013 en 2015 als tweede, in 2016 werd hij derde. Quintana reed toen nog voor de Movistar-ploeg. Sinds zijn overstap in 2020 naar Arkéa-Samsic heeft de Colombiaan de verwachtingen nog niet kunnen waarmaken. Hij eindigde in 2020 als 17e in de Tour, vorig jaar werd hij 28e. Quintana, in 2014 winnaar van de Giro, boekte in de Tour drie ritzeges.

“We verwachten dat Nairo de leider is en zijn verantwoordelijkheid neemt in deze Tour”, zegt ploegleider Yvon Ledanois. “Nairo heeft renners om zich heen die volledig in zijn dienst rijden.” Arkéa-Samsic hoopt dat Quintana in de bergen ook voor dagsucces kan gaan. De rest van de ploeg bestaat uit de Franse renners Warren Barguil, Maxime Bouet, Hugo Hofstetter en Matîs Louvel, Lukasz Owsian uit Polen, de Brit Connor Swift en de Belg Amaury Capiot.

Ook Cofidis presenteerde de acht renners die vrijdag in Kopenhagen aan de Tour beginnen. Dat zijn de Franse sprinter Bryan Coquard en zijn landgenoten Victor Lafay, Guillaume Martin, Anthony Perez, Benjamin Thomas, de Spanjaard Ion Izagirre en de Duitsers Simon Geschke en Max Walscheid. Martin (29) was vorig jaar op de achtste plaats de beste Fransman in het eindklassement van de Tour.