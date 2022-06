Griekspoor voor het eerst naar tweede ronde Wimbledon

Tallon Griekspoor heeft zich voor het eerst in zijn loopbaan geplaatst voor de tweede ronde van Wimbledon. De nummer 2 van Nederland was met 5-7 7-5 6-3 6-4 de meerdere van de Italiaan Fabio Fognini.

Griekspoor maakte het na ruim 2 uur af met een twee aces op rij, nadat hij kort daarvoor nog een breakpoint had weggewerkt. De Nederlander sloeg in totaal veertien aces. Hij noteerde 37 winners tegenover 23 onnodige fouten.

Na de eerste twee sets leek het erop dat het duel zou worden onderbroken vanwege de duisternis, maar de derde en vierde set gingen in vrij rap tempo naar Griekspoor, die bezig is aan een goed grasseizoen. Vorige week haalde hij de kwartfinales op Mallorca.

In de derde ronde neemt Griekspoor het op tegen de Spanjaard Carlos Alcaraz, die zich in vijf sets langs de Duitser Jan-Lennard Struff knokte. Dat duel duurde ruim 4 uur.

Begin dit jaar was de 25-jarige Griekspoor op de Australian Open – eveneens in de openingsronde – ook al te sterk voor de nummer 63 van de wereld. Fognini, die bekendstaat om zijn wispelturigheid, heeft dit jaar op grandslamtoernooien alleen nog maar van Nederlanders verloren. Op Roland Garros werd hij uitgeschakeld door Botic van de Zandschulp, toen in de tweede ronde.

Griekspoor, de mondiale nummer 53, maakte vorig jaar zijn debuut in het hoofdtoernooi van Wimbledon. Hij verloor toen van de Duitser Alexander Zverev.

Eerder op de dag bereikte ook Tim van Rijthoven de tweede ronde bij de mannen. Botic van de Zandschulp komt dinsdag in actie.