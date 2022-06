Jamaicaanse Jackson loopt derde tijd ooit op 200 meter

De Jamaicaanse atlete Shericka Jackson heeft zondag de op twee na snelste tijd ooit gelopen op de 200 meter. De sprintster deed dat tijdens de kampioenschappen van haar land in Kingston. Met een tijd van 21,55 geldt zij meteen als een van de favorieten voor de wereldtitel, volgende maand bij de WK in het Amerikaanse Eugene. De 27-jarige Jackson had vrijdag al de 100 meter gewonnen.

Slechts Florence Griffith-Joyner (21,34) en de Jamaicaanse Elaine Thompson-Herah (21,53) waren ooit sneller. De Amerikaanse, in 1998 overleden, liep haar wereldrecord op de Olympische Spelen van Seoel in 1988. De tijd van Thompson-Herah was vorig jaar in Tokio goed voor de olympische titel. Dafne Schippers staat met 21,63, waarmee ze in Beijing in 2015 de wereldtitel veroverde, op de zesde plaats op de eeuwige ranglijst van de dubbele sprintafstand.

Thompson-Herah finishte in Kingston als tweede in 22,05 net voor Shelly-Ann Fraser-Pryce: 22.14.

“Echt, ik had nooit verwacht dat ik hier zo’n tijd zou lopen”, zei Jackson, die in Tokio het brons veroverde op de 100 meter. Ze was niet eens voor de volle 100 procent tevreden over haar race. “De komende drie weken ga ik met mijn coach werken aan de laatste foutjes. Ik verwacht dat het nog sneller kan.”