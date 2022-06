Murray doorstaat fysieke test en wint in vier sets op Wimbledon

Andy Murray heeft zich met de nodige moeite verzekerd van een plek in de tweede ronde van Wimbledon. De tweevoudig kampioen sloeg zich met 4-6 6-3 6-2 6-4 langs de Australiƫr James Duckworth, de nummer 74 van de wereld.

In aanloop naar het toernooi waren er zorgen over de fysieke gesteldheid van Murray, die hinder ondervond van een buikspierblessure. Een week geleden gaf de mondiale nummer 52 nog aan dat hij de training had hervat, maar nog niet alle slagen goed kon uitvoeren.

De 35-jarige Murray, die in 2013 en 2016 de beste was op Wimbledon, neemt het in de tweede ronde op tegen de Amerikaan John Isner.

Murray haalde dit grasseizoen de finale in Stuttgart. Hij meldde zich geblesseerd af voor Queen’s, een van zijn favoriete toernooien.