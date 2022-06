Quick-Step mikt op Toursucces Jakobsen, Alaphilippe blijft thuis

Fabio Jakobsen maakt vrijdag zijn debuut in de Tour de France. De 25-jarige sprinter uit Heukelum kreeg bij zijn ploeg Quick-Step Alpha Vinyl de voorkeur boven Mark Cavendish.

Dat was verwacht, al toonde de Brit zondag zijn ambities door nationaal kampioen te worden. Maar Jakobsen, volledig hersteld van een zware val in de Ronde van Polen van 2020, won dit jaar al tien keer en mag het nu in de Tour proberen. Die start vrijdag in Kopenhagen.

Jakobsen kan rekenen op de hulp van de Deen Michael Mørkøv, de ervaren ‘lead-outman’ van het Belgische team. De ploeg laat wereldkampioen Julian Alaphilippe thuis. De Fransman is pas net hersteld van een zware val in Luik-Bastenaken-Luik.

De ploegleiding spreekt van een gevarieerde Tour met genoeg kansen voor sprinters, klimmers en zogenoemde puncheurs, de specialisten voor het korte, steile klimwerk. “Voor elk type renner valt er iets te halen, daarom gaan we met een uitgebalanceerde ploeg naar de Tour”, zegt ploegleider Tom Steels. “We hebben renners om Fabio te ondersteunen, renners voor in de bergen, maar ook mannen voor in ontsnappingen.” Steels noemt naast Mørkøv ook diens landgenoot Kasper Asgreen en de Belg Yves Lampaert als helpers voor Jakobsen. “Hij heeft inmiddels bewezen hoe snel en sterk hij is en mag nu de Tour gaan ontdekken.” Die keuze ging ten koste van de 37-jarige Cavendish, die vorig jaar nog vier etappes won en daarmee het record van de Belg Eddy Merckx (34 ritzeges) evenaarde.

Steels gaf aan dat Alaphilippe thuis laten een moeilijke beslissing was geweest. “Hij is een van de boegbeelden van de ploeg en heeft al zo veel successen beleefd in de Tour. Julian heeft hard gewerkt om terug te keren op niveau, maar heeft nog tijd nodig om in de tweede helft van het seizoen weer 100 procent te zijn.”

Alaphilippe (30) gaf aan teleurgesteld te zijn. “Ik houd van de Tour, zeker door mijn ritzeges en het dragen van de gele trui in de afgelopen jaren. Ik begrijp de keuze, ik weet dat ik op mijn best moet zijn als ik zou meedoen.”

De ploeg bestaat verder uit de Italianen Andrea Bagioli en Mattia Cattaneo, de Belg Tim Declercq en de Deen Mikkel Honoré.