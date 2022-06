Rugbybond houdt vast aan uitsluiting Spanje voor WK

Spanje blijft ook na beroep uitgesloten van deelname aan het WK rugby van volgend jaar. Het Zuid-Europese land werd eerder gestraft voor het opstellen van een niet-speelgerechtigde speler in twee kwalificatieduels voor het mondiale toernooi dat in Frankrijk wordt gehouden. Spanje tekende protest aan, maar een onafhankelijke beroepscommissie wees dat af, meldt wereldrugbybond World Rugby maandag.

“Na bestudering van de door de Spaanse bond en World Rugby aangeleverde stukken heeft de commissie het beroep verworpen”, staat in een verklaring. Spanje kreeg ook puntenaftrek en een boete van 25.000 pond (29.000 euro). RoemeniĆ« is aangewezen als vervanger.

Het ging om de in Zuid-Afrika geboren Gavin van den Berg, die volgens de regels van World Rugby nog niet voor de Spaanse nationale ploeg had mogen uitkomen. Hij speelde twee keer mee in kwalificatiewedstrijden tegen Nederland.