Van de Zandschulp begint als 25e van de wereld aan Wimbledon

Tennisser Botic van de Zandschulp begint als nummer 25 van de wereld aan Wimbledon. Op de maandag gepubliceerde ATP-lijst is de Nederlander ten opzichte van vorige week een plaats gestegen. Van de Zandschulp, die afgelopen week bij het grastoernooi van Mallorca al in de eerste ronde verloor, stond aan het begin van dit jaar nog 57e.

Tallon Griekspoor bereikte op Mallorca de kwartfinales, maar zag zijn ranking niet veranderen: 53e. Tim van Rijthoven steeg een plaatsje en is nu de nummer 104 van de wereld. Beiden komen maandag al in actie op Wimbledon, Van Rijthoven met een wildcard.

In de top 10 was slechts één wijziging. De Griek Stefanos Tsitsipas steeg een plaats en staat nu vijfde. Dat ging ten koste van de Noor Casper Ruud. De Rus Daniil Medvedev leidt de wereldranglijst. Hij is, net als alle andere tennissers uit Rusland en Belarus, niet welkom op Wimbledon vanwege de oorlog in Oekraïne. Tennisbond ATP besloot daarom dat er op het Londense gras geen punten voor de wereldranglijst te verdienen zijn.