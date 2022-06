Van Rijthoven luistert debuut op Wimbledon op met zege

Tim van Rijthoven heeft zijn debuut op Wimbledon opgeluisterd met een zege. De nummer 104 van de wereld was in drie sets te sterk voor de Argentijn Federico Delbonis, die twintig plekken hoger staat op de wereldranglijst: 7-6 (7) 6-1 6-2.

Van Rijthoven maakte in de eerste set een 5-2-achterstand ongedaan en in de tiebreak werkte hij niet veel later een setpunt weg. Dat deed Van Rijthoven, die flink in de verdediging moest, met een harde passing met zijn backhand. Op 8-7 in de tiebreak benutte hij vervolgens zijn derde setpunt na een misser van Delbonis, waarna het duel geen moment meer spannend was.

Na een uur en 42 minuten maakte Van Rijthoven, die vijftien aces sloeg, het op eigen opslag af met een lovegame. Zowel de tweede als derde set was binnen een half uur gespeeld. Van Rijthoven ging op baan 11 steeds beter serveren en minder fouten maken, terwijl bij de Zuid-Amerikaan het geloof verdween.

De 25-jarige Van Rijthoven had van de organisatie een wildcard ontvangen naar aanleiding van zijn sensationele reeks in Rosmalen, waar hij ruim twee weken geleden verrassend de titel voor zich opeiste. Op het grastoernooi in eigen land versloeg Van Rijthoven in de eindstrijd de Rus Daniil Medvedev, nu de nummer 1 van de wereld.

Van Rijthoven had nog nooit een wedstrijd gespeeld in het hoofdtoernooi van een grandslamtoernooi. In mei verloor hij op Roland Garros in de laatste ronde van de kwalificaties. Delbonis had al zes keer aan Wimbledon meegedaan, maar nog nooit een zege geboekt in Londen.

In de tweede ronde neemt de nummer 3 van Nederland het op tegen de als vijftiende geplaatste Amerikaan Reilly Opelka of Carlos Taberner uit Spanje.