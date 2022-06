Van Rouwendaal op WK buiten medailles op 5 kilometer open water

Zwemster Sharon van Rouwendaal heeft bij de WK in Hongarije geen medaille kunnen veroveren op de 5 kilometer in het open water. De 28-jarige Nederlandse tikte in het Lupa-meer als tiende aan. Het goud ging naar Ana Marcela Cunha, de olympisch kampioene op de 10 kilometer.

De 30-jarige Braziliaanse won de sprint van de voorste groep en veroverde al haar zesde wereldtitel in het open water. Ze prolongeerde haar titel op de kortste afstand, de 5 kilometer. De Française Aurélie Muller eindigde als tweede, het brons ging naar Giulia Gabbrielleschi uit Italië.

Van Rouwendaal wacht nog steeds op haar eerste wereldtitel. De geboren Baarnse pakte wel al drie keer WK-zilver in het open water. Ze werd in 2016 in Rio de Janeiro olympisch kampioene op de 10 kilometer, vorig jaar in Tokio eindigde ze als tweede achter Cunha. In de aanloop naar de Spelen had ze bij de EK in Boedapest haar Europese titels op de 5 en 10 kilometer geprolongeerd.

Op de WK in hetzelfde Lupa-meer zwom de Nederlandse troef de eerste kilometers op de tweede plaats, vlak achter de Australische Moesha Johnson. In het tweede deel van de race zakte Van Rouwendaal echter wat weg. Ze kon in de finishstraat niet meesprinten om de medailles.

Woensdag doet Van Rouwendaal op de WK in Boedapest ook mee aan de 10 kilometer. Ze heeft eveneens de 25 kilometer van donderdag op haar programma staan. Van Rouwendaal mikt op beide afstanden op medailles.

Bij de mannen ging de wereldtitel op de 5 kilometer naar de Duitser Florian Wellbrock, de olympisch kampioen van Tokio op de dubbele afstand. Wellbrock (24) bleef de Italiaan Gregorio Paltrinieri bijna vier seconden voor. Michailo Romantsjoek uit Oekraïne pakte het brons. Bij de WK van drie jaar geleden in Zuid-Korea won Wellbrock de 10 kilometer in het open water en de 1500 meter in het zwembad.