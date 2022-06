Wielerploeg Trek-Segafredo hoopt op geel voor Pedersen in Tour

Wielerploeg Trek-Segafredo hoopt met Mads Pedersen het Deense uitstapje van de Tour de France tot een feest te maken. Trek maakte maandag bekend met welke renners vrijdag in Kopenhagen wordt gestart en wat de doelstellingen zijn. “Het grote doel is ten minste één etappe te winnen”, zei sportief directeur Kim Andersen. Bauke Mollema is een van de renners die op jacht gaat naar dagsucces. Hij begint aan zijn twaalfde Tour.

Net als bij Team Emirates van topfavoriet Tadej Pogacar telt de Tourploeg van Trek acht verschillende nationaliteiten. Oud-wereldkampioen Pedersen is de eerste dagen de thuisrijder. “Het is een duidelijk doel voor het team en voor Mads dat we in die drie dagen in Denemarken voor etappes gaan”, zegt Andersen. “Eerst wil hij een goede tijdrit neerzetten in Kopenhagen om dan door middel van bonificatieseconden misschien de gele trui te veroveren.”

Andersen stelt daarnaast dat de ploeg met Pedersen en de Belg Jasper Stuyven twee specialisten heeft voor de vijfde etappe, die deels over Noord-Franse kasseien gaat. “Ook daarna blijven we proberen vaak mee te zitten in ontsnappingen. We hebben slimme renners die weten wat het is om te winnen.”

Het team bestaat verder uit de Italiaan Giulio Ciccone, de Luxemburger Alex Kirsch, de Let Toms Skujins, de Amerikaan Quinn Simmons en de Fransman Tony Gallopin.

Astana wees de Kazach Alexei Loetsenko aan als kopman voor de Tour. Hij was vorig jaar zevende en won in 2020 een etappe. De ploeg telt vier Italianen: Samuele Battistella, Fabio Felline, Gianni Moscon en Simone Velasco. De Amerikaan Joe Dombrowski en de Kazachen Andrei Zeits en Dmitri Groezdev completeren de Tourselectie.

De Franse ploeg B&B Hotels KTM reist naar Kopenhagen met de Oostenrijker Sebastian Schönberger, de Italiaan Luca Mozzato en zes Fransen: Franck Bonnamour, Pierre Rolland, Cyril Barthe, Alexis Gougeard, Jérémy Lecroq en Cyril Lemoine.