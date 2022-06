Berrettini meldt zich af voor Wimbledon na positieve coronatest

De Italiaanse tennisser Matteo Berrettini heeft zich wegens een positieve coronatest afgemeld voor Wimbledon. De nummer 11 van de wereld haalde vorig jaar nog de finale in Londen.

“Ik had symptomen en zit al een paar dagen in isolatie. Vanmorgen heb ik een nieuwe test gedaan om de gezondheid van de andere deelnemers niet in gevaar te brengen. Ik heb geen woorden om te omschrijven hoe teleurgesteld ik ben. De droom is over, maar ik kom sterker terug”, schreef Berrettini op Instagram. Hij wordt vervangen door lucky loser Elias Ymer uit Zweden.

De 26-jarige Berrettini verkeerde in goede vorm en gold als een outsider voor de titel op Wimbledon. Hij was dit grasseizoen nog ongeslagen en won de toernooien van Stuttgart en Queen’s. Op het laatste toernooi was hij in de halve finale te sterk voor Botic van de Zandschulp, die hij vorig jaar op Wimbledon ook versloeg.

Vorig jaar verloor Berrettini in de finale van Novak Djokovic.