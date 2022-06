Handballers krijgen wildcard voor WK; eerste deelname sinds 1961

Het Nederlands mannenhandbalteam mag meedoen aan het WK van 2023 in de landen Polen en Zweden. De internationale handbalfederatie IHF heeft Oranje een wildcard gegeven. Het wordt de eerste deelname van de handballers aan het wereldkampioenschap sinds 1961.

Het is een verrassend geschenk voor het Nederlands team, dat in mei nog verloor van Portugal in een WK-playoff en daardoor volgens het officiƫle kwalificatietraject deelname aan de mondiale eindronde misliep. Vorige maand besloot het handbalverbond NHV nog om het contract met bondscoach Erlingur Richardsson niet te verlengen.

De IHF heeft volgens het NHV een grondige analyse gemaakt van de prestaties van de Nederlandse handbalploeg op toernooien. Ook is gekeken naar de algemene ontwikkeling van de sport en de mondiale federatie kwam tot de slotsom dat Nederland een team in opkomst is en een wildcard verdient. De tiende plaats op het EK in januari was een bevestiging van deze groei.