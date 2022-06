Ineos Grenadiers met Van Baarle van start in Tour

Wielerploeg Ineos Grenadiers heeft zijn achtkoppige selectie voor de Tour de France bekendgemaakt. De Britse ploeg telt drie kopmannen: oud-winnaar Geraint Thomas, Adam Yates en Daniel Felipe Martínez. Dylan van Baarle is de enige Nederlander in de Britse formatie. De winnaar van Parijs-Roubaix begint op 1 juli in Kopenhagen aan zijn zevende Tour.

Thomas, die in 2018 de Tour won en in 2019 tweede werd, schreef onlangs de Ronde van Zwitserland nog op zijn naam. Zijn ploeggenoot Yates moest in die ronde afstappen vanwege een positieve coronatest, maar is inmiddels weer fit genoeg. Martínez won dit jaar de Ronde van het Baskenland.

Tweevoudig wereldkampioen tijdrijden Filippo Ganna maakt zijn debuut in de Tour. Datzelfde geldt voor Tom Pidcock, de wereldkampioen veldrijden én olympisch kampioen mountainbiken.

Ook Jonathan Castroviejo en Luke Rowe behoren tot de formatie die van start gaat in de Ronde van Frankrijk. Ineos moet het in de Tour doen zonder Michał Kwiatkowski. De Pool heeft een spiertje gescheurd en moet een paar weken rust houden. Ook Ethan Hayter start niet.