Lucky loser Pattinama-Kerkhove naar tweede ronde Wimbledon

Lesley Pattinama-Kerkhove heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van Wimbledon. De Nederlandse lucky loser, pas vlak voor het duel toegevoegd aan het hoofdschema, was met 6-4 3-6 6-1 te sterk voor de Britse Sonay Kartal, die een wildcard had ontvangen. Pattinama-Kerkhove is de nummer 138 van de wereld, de Britse staat 226e.

In de tweede ronde neemt Pattinama-Kerkhove het mogelijk op tegen de Poolse Iga Swiatek, die de Kroatische Jana Fett moet zien te verslaan. De Nederlandse werd dinsdagmiddag aan het schema toegevoegd omdat Danka Kovinic uit Montenegro zich had afgemeld.

Vorig jaar haalde Pattinama-Kerkhove ook de tweede ronde op Wimbledon. Ze verloor toen van de Spaanse GarbiƱe Muguruza.