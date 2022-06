Swiatek verder op Wimbledon en is opponente Pattinama-Kerkhove

Iga Swiatek heeft zich op Wimbledon met overtuiging geplaatst voor de tweede ronde. Ze was de Kroatische Jana Fett op het Centre Court met 6-0 6-3 de baas. Het duel duurde slechts 74 minuten.

De als eerste geplaatste Swiatek is donderdag in de tweede ronde de tegenstandster van Lesley Pattinama-Kerkhove, die als lucky loser werd toegevoegd aan het schema. Pattinama-Kerkhove was in drie sets te sterk voor de Britse Sonay Kartal, die met een wildcard was toegelaten.

Voor Swiatek (21) was het pas haar eerste wedstrijd sinds Roland Garros, waar ze begin deze maand de titel veroverde. Ze heeft inmiddels 36 wedstrijden op rij gewonnen. Half februari verloor de nummer 1 van de wereld voor het laatst.